اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 07:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

صور.. مضاعفات وتندبات برأس بريطانى نتيجة زراعة شعر فاشلة فى عيادة بتركيا

الخميس، 18 يونيو 2020 07:00 ص
صور.. مضاعفات وتندبات برأس بريطانى نتيجة زراعة شعر فاشلة فى عيادة بتركيا شاب بريطانى ضحية عمليات زراعه الشعر بتركيا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرض شاب بريطاني  لعملية فاشلة لزراعة الشعر بتركيا أدت إلى إصابته بمضاعفات ومشاكل كبيرة، حيث أصيبت رأسه ببقع صلعاء وتندبات كثيرة بفروة الرأس بالرغم من دفعه مبلغ 1250 جنيهًا إسترلينيًا.

تركيا

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية كان لوك هورسفيلد ، 26 عامًا ، وهو فني تكنولوجيا معلومات من برادفورد ، قلقًا بشأن بدء ظهور مناطق بشعر خفيف في رأسه، ووجد عيادة في تركيا ستقوم بإجراء عملية زرع لنصف الشعر، وبعد أشهر من ست ساعات من العملية التي خضع لها في مركز عيادة في إسطنبول فوجئ الشاب بالنتيجة لتلك العمليات الفاشلة وهى ندوب وبقع صلعاء وفشل شعره في النمو.

1

وأكد الشاب البريطاني أخذوا العديد من الوحدات الجرابية من مؤخرة رأسه أثناء العملية مما تركه أدى الى عدم نمو شعره من جديد وحدوث ندبات خطيرة في رأسه.

2
 

الإجراء المعروف باسم استخراج وحدة جرابية ، يرى بصيلات الشعر تتم إزالتها من جانب وخلف فروة رأس المريض وحقنها في الأمام حيث يحدث الصلع.

4

وأوضح الشاب البريطاني انه وقع فريسة لإعلانات تلك العيادة التركية على مواقع الإنترنت التي توهم ضحاياها بنتائج بنتائج فعالة ومرضية ' للرجال الذين يعانون من ترقق الشعر ووعد بإعادة نمو خط الشعر، وحذر الشاب البريطانى الأشخاص الذين يفكرون في الخضوع لعمليات زراعه الشعر بإجراء  أبحاثهم بشكل صحيح قبل الخضوع للعلاج.


زراعه الشعر

عمليه زراعه الشعر

عمليات فاشله في تركيا

الصلع عند الرجال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النظام التركى يواصل خرق سيادة العراق .. بغداد تستدعى سفير تركيا وتسلمه مذكرة احتجاج .. الجيش العراقى: تصرف أنقرة استفزازى ولا ينسجم مع التزامات حسن الجوار .. ومراقبون يؤكدون ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:57 م

العربية: وصول طائرة من تركيا تحمل 134 مقاتلا سوريا إلى ليبيا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:26 م

رئيس وزراء اليونان: تركيا تهدد استقرار المنطقة من أجل أحلامها العثمانية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:04 م

عميد العلوم السياسية بجامعة الموصل: لابد من موقف دولى تجاه انتهاكات تركيا بالعراق

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة يوميًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة يوميًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

واجبات إلزامية على نواب "الشيوخ".. حظر التعامل بالواسطة فى أموال الدولة الأبرز

واجبات إلزامية على نواب "الشيوخ".. حظر التعامل بالواسطة فى أموال الدولة الأبرز

قانون العمل: 11 واجبا و6 محظورات ينبغى على العامل الالتزام بها

قانون العمل: 11 واجبا و6 محظورات ينبغى على العامل الالتزام بها

"تنسيقية الأحزاب": مبادرة الوعى أمان مستمرة بتقديم الدعم لأهالينا وللأطقم الطبية

"تنسيقية الأحزاب": مبادرة الوعى أمان مستمرة بتقديم الدعم لأهالينا وللأطقم الطبية

محافظ مطروح: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببنى سويف

محافظ مطروح: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببنى سويف

أخبار × 24 ساعة..السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين بليبيا

أخبار × 24 ساعة..السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين بليبيا

التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن

التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة