صور.. محافظ الغربية ونائبه يفتتحان الادارة البيطرية بزفتى

وأوضح محافظ الغربية، أن هذه الإدارة مكونة من طابقين الاول بمساحة 110 متر والثاني بمساحة 108 متر ، وتضم 10 أقسام منها الوقاية والرعاية والعلاج والصحة العامة والأمراض المشتركة والمجازر والتفتيش علي اللحوم، وتقوم هذه الوحدات بتقديم كافة الخدمات البيطرية للمواطنين لأهالي مركز زفتي.

وقال نائب محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا،أن الوحدة تم انشاوها بالجهود الذاتية من إحدي الموسسات الخيرية ، مشاركة مع مديرية الطب البيطري بالغربية والهيئة العامة للخدمات البيطرية .

من جانبه ، أوضح الدكتور حاتم كمال وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن الإدارة تضم 12 وحدة بيطرية والتى تقوم بتقديم الخدمات البيطرية لعدد 58 ألف حيوان،ويتبعها عدد 2 مجزر هما مجزرى زفتي وسنباط بجانب الإشراف علي مجزر نصف آلي خاص بالدواجن والطيور.

وأضاف الدكتور حاتم كمال،أن هناك 8 مراكز للتلقيح الصناعي تابعة للإدارة علي مستوى مراكز المحافظة للتحسين الوراثي بالنسبة لانتاجية اللحوم والالبان ، إضافة الي وجود وحدة للموجات الصوتية للتشخيص الدقيق للأمراض التناسلية وتشخيص الحمل،مؤكدا أن هناك اعتمادات مالية من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لعديد الاعمال التطويرية والانتاجية بدعم وزير الزراعة ومحافظ الغربية.

من ناحيه أخرى أكد الدكتور احمدحمد عطا نائب محافظ الغربية، في بيان له أنه جاري تطوير 7 مناطق عشوائية بنطاق المحافظة " 5 مناطق بطنطا و2 منطقة بالمحلة" بتكلفة إجمالية قدرها 411 مليون جنيه.