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صور.. "قومى المرأة بالشرقية": استخراج 450 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات

الخميس، 18 يونيو 2020 01:00 ص
صور.. "قومى المرأة بالشرقية": استخراج 450 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات استخراج بطاقات الرقم القومى
الشرقية – فتحية الديب

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استخرج فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة الفرع، على مدار الأيام الماضية 450 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية، وذلك بقرى ومراكز مشتول السوق وفاقوس والقنايات وأبوحماد وغيرها من المراكز والقرى.

وقالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس بالشرقية، لـ" اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار البرتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة والسيدات غير القادرات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.وفى سياق متصل يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية، بالتنسيق مبادرة " إرادة شعب الشرقية، "حملات التوعية بالقرى والنجوع لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وشارك فى الحملات عدد من الرائدات الريفيات، وتم التواصل مع أكبر عدد من السيدات بالقرى والذهاب إليهم فى المنازل والحقول والحديث معهم عن طريق الوقاية من الفيروس، وتوعيتهم بضرورة القيام بأعمال النظافة والتعقيم بصفة مستمرة، لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا.

ومبادرة " إرادة شعب الشرقية" أطلقها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويتابعها الدكتور أحمد عبد المعطى نائب محافظة الشرقية، ويشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين من أفراد المجتمع وممثلين من الأزهر والمجلس القومى للمرأة، لتقديم التوعية للأهالى بقرى ونجوع المحافظة، ضد فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وضرورة ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعى.

 

استخراج بطاقات الرقم القومى (1)
استخراج بطاقات الرقم القومى (1)

 

استخراج بطاقات الرقم القومى (2)
استخراج بطاقات الرقم القومى (2)

 

استخراج بطاقات الرقم القومى (3)
استخراج بطاقات الرقم القومى (3)

 

استخراج بطاقات الرقم القومى (4)
استخراج بطاقات الرقم القومى (4)

 

استخراج بطاقات الرقم القومى (5)
استخراج بطاقات الرقم القومى (5)

 

استخراج بطاقات الرقم القومى (6)
استخراج بطاقات الرقم القومى (6)

 

استخراج بطاقات الرقم القومى (7)
استخراج بطاقات الرقم القومى (7)

 

استخراج بطاقات الرقم القومى (8)
استخراج بطاقات الرقم القومى (8)

 

استخراج بطاقات الرقم القومى (9)
استخراج بطاقات الرقم القومى (9)

 

استخراج بطاقات الرقم القومى (10)
استخراج بطاقات الرقم القومى (10)

 

 


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