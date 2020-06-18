صور.. فض فرح بقرية ميت خلفا بقليوب وتحرير محضر للمخالفين

القليوبية نيفين طه

فضت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة قليوب، برئاسة مجدى نجاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، وبالتنسيق مع مديرية الأمن، فرح بقرية ميت حلفا، وذلك بناء على شكوى واردة على واتس مكتب محافظ القليوبية وتم تحرير محاضر للمخالفين.

وكان قد أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تخصيص خطوط ساخنة جديدة لتلقى بلاغات المواطنين عن حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة الماضية، وتصنيف المحافظة ضمن أكثر 3 محافظات إصابة على مستوى الجمهورية.

وأكدت المحافظة، أن الخطوط الجديدة للابلاغ هى الخط الساخن (114) من التليفون الأرضي، و(0133222979) أرضي، و"واتس آب" على الرقم (01555573040)، و(01220055008) من التليفون المحمول.

وقرر "الهجان"، تشكيل لجان للمرور على المستشفيات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من استقبال جميع الحالات على مدار 24 ساعة، مقدما كل الشكر والتقدير للأطقم الطبية على جهدهم الوطنى والإنسانى الكبير فى علاج المرضى وإنقاذ حياتهم، وأنهم يقومون بدور وطنى هام جدا فى ظروف استثنائية دقيقة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل الوطن وسلامة جميع المواطنين.



