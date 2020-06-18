صورة أول طفلة بالكويت تتعافى من كورونا بعد انجاز طبى بتقنية "الإيكمو"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نشرت صحيفة القبس الكويتية، صورة الطفلة المتعافية من فيروس كورونا بعد انجاز حققته الكوادر الطبية، وتعد أول حالة نجحت للرئة الصناعية الخارجية (الإيكمو) للأطفال في الكويت.

والطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات كانت بحالة حرجة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وقال مدير المستشفى المعالج لها إن الحالة تعد من النوادر، إذ يوجد عدد محدود في العالم من الأطفال المصابين بمرض «كوفيد-19» ممن تلقوا العلاج عن طريق تقنية «الإيكمو» بنجاح.

وأوضح أن خدمة «الإيكمو» للبالغين تتوافر في العناية المركزة منذ عام 2017، إذ تم استخدام هذه التقنية والخدمة لطفلة في الثامنة من عمرها كانت تعاني جراء التهاب حاد في الرئة ومتلازمة ضائقة الجهاز التنفسي الحادة نتيجة إصابتها بمرض «كوفيد - 19».

وذكر أن الطفلة تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية مما استدعى وضعها على جهاز الرئة الصناعية وتم إنعاشها بنجاح واستمرت في حالة حرجة فترة أسبوعين في العناية المركزة إلى أن تعافت الرئة بشكل كبير وتم رفع جهاز الرئة الصناعية الخارجية (الإيكمو) عن الطفلة ثم نقلها إلى العناية المركزة للأطفال فى مستشفى العدان لاستكمال علاجها وتم رفع جهاز التنفس الصناعي عنها بنجاح أيضا وهي حاليا في حالة مستقرة.



