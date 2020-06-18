اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 05:00 م
خالد صلاح
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صندوق النقد: انكماش الاقتصاد الأمريكى يفوق المتوقع

الخميس، 18 يونيو 2020 04:44 م
صندوق النقد: انكماش الاقتصاد الأمريكى يفوق المتوقع صندوق النقد الدولى
رويترز

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قال صندوق النقد الدولى، إن الإغلاقات الشاملة المفروضة في الولايات المتحدة طالت فعليا عن المتوقع رغم تخفيف بعض القيود على الحركة، مما يشير إلى انكماش أعمق من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من السنة.

وقال جيري رايس خلال إيجاز دوري عبر الإنترنت إن التفاصيل ستصدر عندما يعلن صندوق النقد توقعاته المحدثة للاقتصاد العالمي في 24 يونيو حزيران.

وأضاف أن الاقتصاد الصيني يكسب زخما، إذ تظهر البيانات تعافيا أقوى من المتوقع في الاستثمار والخدمات على مدى مايو أيار. لكنه أضاف أن المخاطر تظل قائمة.  


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