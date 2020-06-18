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صحة الشرقية: تشميع عيادة غير مرخصة وضبط 6143 عبوة أدوية مجهولة المصدر

الخميس، 18 يونيو 2020 06:01 م
صحة الشرقية: تشميع عيادة غير مرخصة وضبط 6143 عبوة أدوية مجهولة المصدر أدوية - أرشيفية
الشرقية حمدى عبد العظيم

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شنت إدارة التفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة على العيادات والصيدليات الخاصة بمراكز ومدن فاقوس والحسينية، بالاشتراك مع الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، والمنشآت الدوائية، وضبط المخالف منها للحفاظ على صحة المواطنين.

 

 وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتشميع عيادة غير مرخصة بفاقوس، وضبط ٦١٤٣ (عبوة/ قرص/أكياس/ نقط/ كبسولات/ أقماع/ أمبولات) تمثلت في أدوية خارج الثلاجة وجدول أول مواد مخدرة، وأدوية سموم بدون فواتير، أو أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية أخرى خاصة بهيئة قناة السويس، وأدوية صدر بحقها منشورات من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية معدة للبيع بعيادة طبيب غير مرخصة، ومخالفة للاشتراطات الصحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة فاقوس والحسينية، وتحريز المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مع تحرير محاضر آخري لعدد من الصيدليات الخاصة بمركز ومدينة الحسينية لعدم تواجد المدير بقسم الشرطة بالحسينية.

 

 

وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة من التفتيش الصيدلي، ومفتشي العلاج الحر، ورجال الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية،

 

 


محافظة الشرقيه

اخبار مصر

صحة الشرقيه

ادويه منتهيه

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