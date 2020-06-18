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شكرا للرئيس السيسى.. أفراح مصرية تتصدر تويتر عبر هاشتاج "المصريين المحتجزين"

الخميس، 18 يونيو 2020 02:25 ص
شكرا للرئيس السيسى.. أفراح مصرية تتصدر تويتر عبر هاشتاج "المصريين المحتجزين" عودة المصريين من ليبيا
كتب هيثم سلامة

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تصدر هاشتاج "المصريين المحتجزين" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، حيث عبر المغردين عن فرحتهم بعودة المصريين من ليبيا في زمن قياسى، وقدرة الدولة المصرية في استعادة أبنائها من الخارج، وذلك عقب تحرير 23 مصريا من أيادي الجماعات المسلحة في مدينة ترهونة الليبية. 

المصريين المحتجزين (1)

وتنوعت التعليقات عبر الهاشتاج، حيث قالت إحدى المغردات:" الحمد لله عودة المصريين المحتجزين من ليبيا الي ارض مصر شكرا القائد البطل الشجاع رئيسنا ونور عنينا السيسي"، وكتب إيهاب العزازى:"الحمد لله على نعمة الوطن العظيم مصر وصول ابنائنا وأخواتنا المحتجزين فى ليبيا لأرض الوطن تحية شكر وتقدير لكل قيادات الدولة المصرية مصرى سيساوى وافتخر"، وكتبت أخرى:" رجعوا الحمد لله المصريين المحتجزين فى ليبيا هى مسافه السكه".

 
المصريين المحتجزين (2)
 
المصريين المحتجزين (3)
 
وكتب سامى، من خلال تغريدته:" هوه ده السيسي يا مصريين.. وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن ميليشيات أردوغان خافوا منه و من جيوشة فبعتوا ولاده لحضنه في وقت قياسي.. هى دي مصر حبيبتي" وغرد آخر :"فخور ببلدى، سعيد بأنى مصري، أول مرة من سنين طويلة أشعر أن لدينا دولة وحكومة تهتم بنا وتخاف علينا: وكتبت زهرة سيناء:" ألف مبروك وحمدالله على السلامة..ارفع رأسك فوق أنت مصرى وافتخر بزعيمك السيسي ربنا يحفظه اللي رجع ابناء الوطن سالمين".

المصريين المحتجزين (4)

المصريين المحتجزين (5)

من جانب آخرـ ردد 23 مصريا المحررين من أيادي الجماعات المسلحة في مدينة ترهونة الليبية، هتافات "تحيا مصر"، عقب عودتهم إلى أرض مصر بفضل تدخل أجهزة الدولة، بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا.

وسادت حالة من الفرحة العارمة فى منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، لحظة وصول 23 مصريا بعد تحريرهم من أيادي الجماعات المسلحة في مدينة ترهونة الليبية، حيث وصلوا لمنفذ السلوم، وكان فى انتظارهم رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.

 

 


ليبيا

دولة ليبيا

عودة المصريين

عودة المصريين من ليبيا

المصريين المحتجزين

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