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شقيقة أحد العائدين من ليبيا : السيسى أثبت أن دماء المصريين مش رخيصة

الخميس، 18 يونيو 2020 09:19 ص
شقيقة أحد العائدين من ليبيا : السيسى أثبت أن دماء المصريين مش رخيصة شيقيقة أحد العائدين
بنى سويف هانى فتحى

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قالت حميدة جميل علوانى شقيقة محمد جميل أحد العائدين من ليبيا أن الرئيس السيسى أثبت أن أن دماء المصريين ليست رخيصة .

واضافت حميدة  القاطنة بقرية كوم الرمل التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف أن سعادتها لا توصف بعودة أشقائها وابن عمها مشيرة إلى أنها كانت تثق فى تدخل الرئيس لعودة أبناء القرية. 

 

وقالت حميده  أن الرئيس السيسى هو كبير المصريين وهذا هو دور الكبير مساعدة الجميع مشيرة إلى أن مصر أثبتت أنها كبيرة أمام العالم كله مشيرة إلى أن إجراء عودة المصريين بمثابة انتصار لعظمة مصر

وكانت قد سادت حالة من الفرحة العارمة فى منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، عقب عودة 23 من المصريين المحررين من أيادى الجمعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر المنفذ، حيث قدم الـ23 مصريًا المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، بعد تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على مجهوداته الكبيرة فى عودتهم للبلاد.

كما وجه المصريون العائدون من أيادى الجماعات المسلحة من ليبيا، الشكر لكافة أجهزة الدولة على دعمهم فى عودتهم لبلادهم، حيث سادت فرحة عارمة لدى وصولهم إلى منفذ السلوم، وكان فى انتظارهم رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح.

 

وفى نفس السياق، قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المصريون العائدون من ليبيا الذين نجحت أجهزة الدولة فى إعادتهم إلى أرض الوطن هم 23 شخصًا وجميعهم من محافظة بنى سويف، لافتًا إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقلهم إلى مقر اقامتهم فى محافظة بنى سويف.

 

وعبر العائدون من ليبيا عقب تحريرهم عن سعادتهم الكبيرة بعودتهم لأرض الوطن، مؤكدين أن مصر أثببت للعالم أجمع أنها لا تترك أبناءها فى أى بقعة من بقاع الأرض دون دعمهم وتوفير اللازم لهم وحماية أرواحهم، وذلك فى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

وكان قد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى، أعلنت القبض على المتورطين فى واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التى جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعى، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام فى طرابلس.

 

 


السلوم

ليبيا

اخبار مصر

العائدين من ليبيا

الرئيس السيسى

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