شفاء 616 حالة مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى لـ 29512 متعافيا

الكويت (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 616 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 29 ألفا و512 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي، اليوم /الخميس/ - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ616 من فيروس (كورونا المستجد)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن أمس الأربعاء، شفاء 690 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 28 ألفا و896 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و575 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 306 حالات، واجمالي عدد المصابين الى 37 ألفا و533 حالة، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي ال82، والذي عقد بديوان عام وزارة الصحة الكويتية - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.