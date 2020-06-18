اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 11:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شفاء 616 حالة مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى لـ 29512 متعافيا

الخميس، 18 يونيو 2020 10:57 ص
شفاء 616 حالة مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى لـ 29512 متعافيا وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح
الكويت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 616 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 29 ألفا و512 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي، اليوم /الخميس/ - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ616 من فيروس (كورونا المستجد)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن أمس الأربعاء، شفاء 690 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 28 ألفا و896 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و575 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 306 حالات، واجمالي عدد المصابين الى 37 ألفا و533 حالة، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي ال82، والذي عقد بديوان عام وزارة الصحة الكويتية - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

 

 


الكويت

الصحه الكويتيه

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكويت تسجل 3 وفيات و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:47 م

الصحة الكويتية تسجل 3 حالات وفاة و575 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:36 م

الصحة الكويتية تسجل 5 حالات وفاة و527 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:53 م

"الصحة" الكويتية متخوفة من انعقاد جلسة البرلمان الثلاثاء بسبب "كورونا" وتوصى بعقدها عن بعد

الأحد، 14 يونيو 2020 08:32 م

الصحة الكويتية تسجل 4 حالات وفاة و514 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت، 13 يونيو 2020 02:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة