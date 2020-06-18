شاهد.. كيف التزم الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا بإجراءات التباعد الاجتماعى

كتب أحمد عرفة

في تنفيذ لإجراءات التباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أظهر فيديو لقناة روسيا اليوم تجنب كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني إيمانويل ماكرون مصافحة بعضهما خلال اللقاء الذى جمعهما في مقر رئاسة وزراء بريطانيا.

وفى وقت سابق أكدت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن المملكة المتحدة قدمت خدمات جليلة لفرنسا إبان الحرب العالمية الثانية، وساعدت تحركات شارل ديجول، متابعا: لم تكن حرب فرنسا بل حرب عالمية.

وأضاف الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفى، في المملكة المتحدة، أن الولايات المتحدة الأمريكية عززت صفوفها في الحرب من خلال الإمبراطورية البريطانية، مشيرا إلى أن شارل ديجول حمل مصير فرنسا على يديه.

وتابع الرئيس الفرنسي: تدرب الفرنسيون في بريطانيا، كما أن هيئة الإذاعة البريطانية أعطت صوتها لشارل ديجول، وسمحت المملكة لقوى فرنسا الحرة كى تعيش .

وفى وقت سابق أحيا الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون اليوم الخميس ، فى باريس، الذكرى الثمانين للنداء الذي وجهه الجنرال ديجول في 18 يونيو 1940 عبر هيئة الإذاعة البريطانية إلى الفرنسيين لمواصلة المقاومة ضد ألمانيا النازية.

وبث الموقع الخاص بالرئاسة الفرنسية " الاليزيه" فيديو مصور للحدث، ومن المقرر ان يتوجه اليوم أيضا ً إلى لندن لإحياء نفس الذكرى.