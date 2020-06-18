سيدات بريطانيا يتأنقن لحضور سباق "رويال أسكوت" افتراضيا.. صور

ريهام عبد الله

قد لا يتمكن من الحضور شخصيًا، لكن ذلك لم يمنع معجبات سباق "رويال أسكوت" الشهير للخيول، من إعادة سحر يوم السيدات من منازلهن، إذ ارتدت السيدات المعجبات بالسباق الشهير ملابس راقية وأنيقة، والتقطن صور للاحتفال بالمناسبة الملكية من المنزل، وعادة ما يشهد اليوم الثالث من التجمع الضخم، الذي يستمر لمدة خمسة أيام الموضة الأكثر جاذبية والأناقة في السباق حيث ينزل الآلاف من المحتفلين في مضمار سباق بيركشاير، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



الاستعداد لرويال اسكوت منزليا



أناقة السيدات



قبعات انيقة

لكن أزمة الفيروس التاجى الحالية تعني أن الحدث يجري خلف أبواب مغلقة لأول مرة منذ 100 عام، حتى مع غياب الملكة اليزابيث، التى أجبرت على عدم حضور الحدث الهام للمرة الأولى منذ 68 عاما، وهى فى العادى متحمسة كبيرة للسباق في رويال أسكوت، وتشاهده على التلفزيون من قلعة وندسور.

ومع ذلك، لم تمنع الظروف "رواد السباق" من التباهي بأرقى الملابس والقبعات الأنيقة، فى سباق افتراضى، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، واستخدمن هاشتاجات #StyledWithThanks و #hatsfromhome.



حضور رويال اسكوت من المنزل



سيدة تستعد لرويال أيكوت ف حديقتها



ملابس السيدات



ملابس أنيقة



ملابس راقية

ويبدو أن اليوم سيكون الأكثر روعة حتى الآن، مع انتشار صور الفساتين، والأزياء الراقية احتفاءا برويال أسكوت، مع ميزة إضافية أنهن ليس عليهن القلق بشأن تدمير ملابسهم في المطر، هذا العام.

في حين أشادت الملكة اليزابيث بجهود المنظمين "الباسلة" لكن جائحة فيروس كورونا اجبرتها على التغيب عن رويال أسكوت لأول مرة في عهدها الذي دام 68 عامًا.

عادة ما يجتمع أكثر من 300 ألف ضيف، يرتدون ملابسهم الفاخرة، من أجل الحدث الرياضي والاجتماعي لمدة خمسة أيام في بيركشاير، لكن تدابير السلامة بسبب جائحة الفيروس التاجي منعت الحضور، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.