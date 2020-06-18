اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سيدات بريطانيا يتأنقن لحضور سباق "رويال أسكوت" افتراضيا.. صور

الخميس، 18 يونيو 2020 03:15 م
سيدات بريطانيا يتأنقن لحضور سباق "رويال أسكوت" افتراضيا.. صور أناقة السيدات لحضور رويال أسكوت من المنزل
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قد لا يتمكن من الحضور شخصيًا، لكن ذلك لم يمنع معجبات سباق "رويال أسكوت" الشهير للخيول، من إعادة سحر يوم السيدات من منازلهن، إذ ارتدت السيدات المعجبات بالسباق الشهير ملابس راقية وأنيقة، والتقطن صور للاحتفال بالمناسبة الملكية من المنزل، وعادة ما يشهد اليوم الثالث من التجمع الضخم، الذي يستمر لمدة خمسة أيام الموضة الأكثر جاذبية والأناقة في السباق حيث ينزل الآلاف من المحتفلين في مضمار سباق بيركشاير، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

الاستعداد لرويال اسكوت منزليا
الاستعداد لرويال اسكوت منزليا

 

أناقة السيدات
أناقة السيدات

 

قبعات انيقة
قبعات انيقة

 

لكن أزمة الفيروس التاجى الحالية تعني أن الحدث يجري خلف أبواب مغلقة لأول مرة منذ 100 عام، حتى مع غياب الملكة اليزابيث، التى أجبرت على عدم حضور الحدث الهام للمرة الأولى منذ 68 عاما، وهى فى العادى متحمسة كبيرة للسباق في رويال أسكوت، وتشاهده على التلفزيون من قلعة وندسور.

ومع ذلك، لم تمنع الظروف "رواد السباق" من التباهي بأرقى الملابس والقبعات الأنيقة، فى سباق افتراضى، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، واستخدمن هاشتاجات #StyledWithThanks و #hatsfromhome.

حضور رويال اسكوت من المنزل
حضور رويال اسكوت من المنزل

 

سيدة تستعد لرويال أيكوت ف حديقتها
سيدة تستعد لرويال أيكوت ف حديقتها

 

ملابس السيدات
ملابس السيدات

 

ملابس أنيقة
ملابس أنيقة

 

ملابس راقية
ملابس راقية

 

ويبدو أن اليوم سيكون الأكثر روعة حتى الآن، مع انتشار صور الفساتين، والأزياء الراقية احتفاءا برويال أسكوت، مع ميزة إضافية أنهن ليس عليهن القلق بشأن تدمير ملابسهم في المطر، هذا العام.

في حين أشادت الملكة اليزابيث بجهود المنظمين "الباسلة" لكن جائحة فيروس كورونا اجبرتها على التغيب عن رويال أسكوت لأول مرة في عهدها الذي دام 68 عامًا.

عادة ما يجتمع أكثر من 300 ألف ضيف، يرتدون ملابسهم الفاخرة، من أجل الحدث الرياضي والاجتماعي لمدة خمسة أيام في بيركشاير، لكن تدابير السلامة بسبب جائحة الفيروس التاجي منعت الحضور، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.


رويال أسكوت

سباق رويال اسكوت

بريطانيا

خيول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

وزير الطيران لـ"اليوم السابع": أنا بخير وأمارس عملى من مكتبى

وزير الطيران لـ"اليوم السابع": أنا بخير وأمارس عملى من مكتبى

وزير المالية: 241.6 مليار جنيه مــــخصصات قــــطاع الــــتعليم قــــبل الــــجامــــعي فى الموازنة

وزير المالية: 241.6 مليار جنيه مــــخصصات قــــطاع الــــتعليم قــــبل الــــجامــــعي فى الموازنة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد

طوارئ فى الأهلى قبل أيام من عودة التدريبات فى "زمن كورونا"..كشف طبى شامل لجميع اللاعبين.. مخاطبة ريال مدريد وبايرن ميونيخ لتحديد أفضل الإجراءات الاحترازية.. جولة للخطيب لمتابعة الاستعدادات.. وتحذيرات من التهاون

طوارئ فى الأهلى قبل أيام من عودة التدريبات فى "زمن كورونا"..كشف طبى شامل لجميع اللاعبين.. مخاطبة ريال مدريد وبايرن ميونيخ لتحديد أفضل الإجراءات الاحترازية.. جولة للخطيب لمتابعة الاستعدادات.. وتحذيرات من التهاون

شكرى يبحث مع نظيره اليونانى التشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا الاقليمية

شكرى يبحث مع نظيره اليونانى التشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا الاقليمية

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أسامة هيكل وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلى بعد مخالطته مصابا بكورونا

أسامة هيكل وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلى بعد مخالطته مصابا بكورونا

رسميا.. عودة الدوري السعودي 4 أغسطس وختام الموسم 9 سبتمبر

رسميا.. عودة الدوري السعودي 4 أغسطس وختام الموسم 9 سبتمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة