سيبها علينا.. أهالى قرى دمياط يطالبون باستكمال المشروعات المتوقفة

دمياط معتز الشربينى

أعرب أهالى قرى محافظة دمياط عن رغبتهم فى استكمال المشروعات التى مضى عليها فترة من الزمن ولم تنفذ، وذلك ضمن خطة المحافظة فى تنفيذ مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا بمرحلتيه الأولى والثانية، وذلك فى ضوء المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية وفقًا للاتفاق المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يقول محمد الزينى من أبناء قرية الخياطة، إن القرية بها مشاكل كتير منها رد الشىء لأصله بالبر الشرقى من أول الخياطه وحتى طريق المقابر، مشيرا إلى أنه لم يتم رد الشىء لأصله فى حفر الغاز أو التليفونات أو أى إصلاحات لشبكة مياه الشرب، وكذلك رد الشىء لأصله أمام قنال مزرعة البط، وعدم استكمال محطة رفع صرف صحى الجاويش رغم تقديم طلبات من الاهالى للمحافظ الحالى ولكل من سبقوه.

وطالب محمد زعتر من قرية البصايلة، تكملة مشروع الصرف الصحى بقرية البصايله ونقل اعمدة الكهرباء من وسط الطريق بعد تغطية الترعة ورصف الطريق الرئيسى.

واضاف أحمد النجار من قرية ابو سعاده الكبرى التابعة لمركز كفرسعد ان القرية يوجد بها صرف صحى ولا طريق يصلح للمرور عليه بل تتكررةالحوادث على الطريق واطلق عليه الأهالى طريق الموت وكذلك لايوجد مركز شباب ولا اعمدة اناره .

ويؤكد محمد البدرانى مدرس، إن قرية شط جريبه بالكامل من ميدان الكوبرى حتى حدود قرية الخياطة بدون صرف صحى والصرف على الترعه مباشرة ويتم رى الزراعات بالقرية من مياه الصرف الصحى.

وطالب توفيق رفعت من الزرقا، بزيارة لقرية السلام على الطبيعة حيث لا يوجد بها طريق مرصوف ولا يوجد شارع رئيسى به رصف والإنارة ليست مكتملة وهناك عدد 2 ترعة رى تشق الكتلة السكنية ولا يوجد نظافة بالقرية نتيجة اهمال الوحدة المحلية بسيف الدين.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد ناقشت أُطر مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا بمرحلتيه الأولى والثانية وذلك فى ضوء المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية وفقًا للاتفاق المبرم بين وزارتى التنمية المحلية و الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد مقرات وحدات محلية وتطوير وتنمية بعض القرى المصرية وكذا تطوير ورفع كفاءة وتنفيذ مجازر جديدة أو أية أعمال إنشائية أخرى بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، اللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و رؤساء قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى و الكهرباء و الغاز والرى و مديرية الطرق.

حيث تمت متابعة الموقف التنفيذى الحالى بأعمال المرحلة الأولى بقرى "البصارطة والبصايلة" مركز دمياط و"العزازمة" بمركز فارسكور و " أبو راشد" بمركز كفر سعد و " الكحيل " بمركز كفر البطيخ من تدعيم وانارة الطرق الداخلية وتغطية لترعة الخياطة مرورا بقرية البصارطة بطول ٥٥٠ م وذلك بتكلفة إجمالية ٣٩.٢٤ مليون جنيه، إذ وجهت محافظ دمياط بوضع جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد نهو كافة الأعمال المتبقية بتلك المرحلة...

بحثت الدكتورة منال عوض محاور ومتطلبات المرحلة الثانية بتلك القرى وكذا قرى اللوزى بكفر سعد والرحامنة بفارسكور و السواحل بكفر البطيخ لتنفيذ أعمال استكمال تغطية ترعة البصايلة بطول 600م و مساقى وترع أخرى وكذلك رصف وانارة داخلية ومد خدمات صرف صحى وإحلال وتجديد خطوط المياه وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار ووحدة بيطرية ورصف شوارع وانارة الطرق بالإضافة إلى رفع كفاءة مراكز شباب و مدارس، كما ناقشت آليات التنفيذ بخطواتها المختلفة، إذ أكدت المحافظ على سرعة دراسة تلك المشروعات و ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة لتحقيق طفرة بتلك القرى لخدمة أبنائها.