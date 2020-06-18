سياحة البحر الأحمر : تسليم 87 فندق شهادات السلامة لاستقبال نزلاء

البحر الأحمر - عماد عرفة

قالت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم تسليم 15 شهادة صحة وسلامة جديدة بعدة فنادق مختلفة بالبحر الأحمر، بينها فنادق في مرسي علم والغردقة، وذلك عقب ايفاد لجان اليها واستيفاء الضوابط والشروط التي اقرها مجلس الوزراء لاستقبال سياحة .

واضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر في تصريح خاص ل اليوم السابع، أن اجمالي الفنادق التي حصلت علي شهادات صحة وسلامة بالبحر الأحمر 87 فندق سياحي علي مستوي مدن المحافظة، وذلك مع استمرار ايفاد لجان للفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة الصحة لاستقبال سياحة .