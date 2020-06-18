سياحة البحر الأحمر : تسليم 87 فندق شهادات السلامة لاستقبال نزلاء

قالت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم تسليم 15 شهادة صحة وسلامة جديدة بعدة فنادق مختلفة بالبحر الأحمر، بينها فنادق في مرسي علم والغردقة، وذلك عقب ايفاد لجان اليها واستيفاء الضوابط والشروط التي اقرها مجلس الوزراء لاستقبال سياحة .
واضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر في تصريح خاص ل اليوم السابع، أن اجمالي الفنادق التي حصلت علي شهادات صحة وسلامة بالبحر الأحمر 87 فندق سياحي علي مستوي مدن المحافظة، وذلك مع استمرار ايفاد لجان للفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة الصحة لاستقبال سياحة .
كانت صرحت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أن لجان التفتيش المكونة من وزارة السياحة، ووزارة الصحة، وغرفة المنشآت السياحية، عاينت حتي الثلاثاء الماضي 20 فندقا، للتأكيد من بالضوابط والشروط التي اقرها مجلس الوزراء لاستقبال نزلاء .
وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تمت معاينة 4 فنادق يوم الثلاثاء الماضي ضمن ال 20 فندق الذى تمت معاينتهم مضيفه أن تم سيتم تلك الفنادق شهادات الصحة والسلامة خلال الاسبوع الجاري وبالفعل تمت عملية التسليم امس الاربعاء .
وتابعت أن اللجان تقوم بالتفتيش علي الفنادق بدقة شديدة للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات قبل تسليمهم شهادات الصحة والسلامة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار .
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