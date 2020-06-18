اليوم السابع
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سقوط 7 أشخاص بحوزتهم 2300 علبة سجائر مهربة جمركيا

الخميس، 18 يونيو 2020 12:18 م
سقوط 7 أشخاص بحوزتهم 2300 علبة سجائر مهربة جمركيا سجائر - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجحت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة ، تحت أشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، فى ضبط 3 قضايا حيازة سجائر بقصد حجبها عن البيع بالأسواق مجهولة المصدر ومهربة جمركياً، وتم القبض على 7 اشخاص بحوزتهم 2300 علبة سجائر فى مناطق الأزبكية والبساتين، وذلك فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين ، وإستمراراً للحملات المُكبرة لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق.
 
 
وأسفرت جهود مديرية أمن القاهرة ، فى ضبط 7 أشخاص لقيامهم بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى حجب السجائر عن التداول، بقصد تقليل المعروض منها لرفع أسعارها دون مبرر، فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من ، مسئول عن مخزن لبيع السجائر بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من السجائر المحلية بقصد حجبها عن الأسواق والتصرف فيها بالبيع بأعلى من السعر المقرر قانوناً فضلاً عن حيازته سجائر مستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على 1050 علبة سجائر ماركات مختلفة وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
 
كما تم ضبط مسئول عن محل لبيع السجائر كائن بذات الدائرة، لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على (1000 علبة سجائر "مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
 
كما تم ضبط مسئول عن سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة وغير مُسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد التصرف فيها بالبيع بأعلى من السعر المقرر قانوناً بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .. وعثر بداخل المحل على 264 علبة سجائر "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سجائر مهربة

امن القاهرة

الازبكية

البساتين

مباحث القاهرة

اخبار الحوادث

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