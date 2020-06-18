وأضاف السفير، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بث مباشر علي موقع تواصل الاجتماعي الفيس بوك ،أن الرئيس السيسي أشاد بالنموذج الصيني في احتواء قيروس كورونا وأنه طالب بالاستفادة من الدروس المستفادة من التجربة بهدف النجاح في الحد من مخاطر الوباء والعمل علي دعم الدول الأفريقية الأكثر تضررا وإعطاء الأولوية للقطاع الطبي وتوفير التمويل لشراء المستلزمات الطبية والوقائية في هذه الدول موضحا أن الرئيس السيسي أكد علي التزام مصر ببذل الجهود من أجل مكافحة وباء كورونا المستجد والحد من التداعيات السلبية له علي الاقتصاديات والشعوب الأفريقية .

وأوضح السفير بأن الرئيس الصيني شي جين بينج أكد في كلمته الافتتاحية أن بلاده تهتم بتعزيز الوحدة بين الجانبين الصيني والأفريقي وترسيخ الصداقة والثقة بينهما وأن الجانب الصيني سوف يواصل بذل ما في وسعه من تقديم الدعم للاستجابة الأفريقية ضد الوباء وتسريع من الوتيرة لتنفيذ الاجراءات التي اتخذت خلال الجمعية الصحة العالمية فضلا عن تقديم المساعدات المادية للدول الأفريقية وارسال الفرق الطبية إليها ومساعدتها في شراء المستلزمات الطبية في الصين.

وتابع السفير قائلا: - إن الرئيس الصيني قرر تشيد مقر المركز الأفريقي لمكافحة الأوبئة في غضون هذا العام وسيعمل مع الجانب الأفريقي علي تنفيذ مبادرة الرعاية الصحية في إطار منتدي التعاون الصنيي – الأفريقي والاسراع في بناء المستشفي الصداقة الصينية – الأفريقية وتعزيز التعاون بين المستشفيات الصينية والأفريقية فضلا عن التعاون علي اقامة مجتمع الصيني – الأفريقي يوفر الصحة للجميع مؤكدا أن بكين سوف تعفي الدول الأفريقية من سداد القروض بدون فوائد المستحقة لنهاية العام الجاري للدول الأفريقية الأكثر تضررا والتي تعاني من الضغوط المالية الشديدة .

كما قررت الصين العمل مع المجتمع الدولي علي تعزيز الدعم لهذه الدول من خلال مواصلة تمديد فترة تعليق الديون وتشجيع المؤسسات المالية الصينية علي التجاوب مع مبادرة مجموعة العشرين لتعليق المدفوعات خدمة الديون للدول الأشد فقرا.

وقال ليتشيانج إن الصين قررت توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للدول الأفريقية بأسعار معقولة بعد انتهاء من التجارب السريرية مؤكدا ان منتدي التعاون الصيني – الأفريقي سوف يبذل ما في وسعه لتعزيز علاقات الصداقة الوطيدة بين الصين والدول الأفريقية لتحقيق الرخاء والتنمية في هذه الدول.

وأضاف أن بكين ستستضيف اليوم مؤتمر رفيع المستوي لدول مبادرة الحزام والطريق الساعة الثامنة مساء بتوقيت بكين بمشاركة 25 من وزراء الخارجية وكبار المسئولين ومسئولين من الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من بينهم وزير الخارجية سامح شكري وذلك علي خليفة تفشي وباء كوفيد 19 بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التعاون بين دول الحزام والطريق من أجل الحفاظ علي النمو الاقتصادي ورفع المستوي المعيشي للشعوب المبادرة .

وعلي جانب أخر ، أشاد السفير الصيني بالقاهرة بالزيارات التفقدية التي يقوم بها الرئيس السيسي لكثير من المشروعات والتأكد من تبني الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس ونحن نقدر كافة الجهود المبذولة التي يقوم بها الرئيس والحكومة المصرية والشعب المصري في هذا الاطار موضحا أن منظمة الصحة العالمية والامم المتحدة والمجتمع الدولي أشادوا بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من التداعيات السلبية للفيروس علي الاقتصاد المصري.

وأضاف أن مصر تلعب دورا هاما في جميع المحافل الدولية والإقليمية لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة فيروس كورونا المستجد حيث شارك الرئيس السيسي في ثلاث قمم أفريقية مصغرة فضلا عن قمة دول عدم الانحياز مشيرا إلي أن الصين قدمت ثلاث دفعات من المساعدات الطبية إلي مصر وكذلك المساعدات الاخري التي قدمتها المؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والشركات الصينية لمصر فضلا عن الاجتماعات الافتراضية التي عقدت بين الخبراء الصينين والمصريين والوثائق الطبية المتحدثة عن الفيروس أول بأول .

وأكد علي اهتمام الصين بالحفاظ علي استمرار سير العمل بشكل منتظم في المشروعات المختلفة التي تقام في مصر بالتوازي مع تبني الاجراءات الاحترازية مشيرا إلي أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين في الربع الأول من هذا العام بلغت 2ر3 مليار دولار بينما بلغت قيمة الاستثمارات الصينية المباشرة 35 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام في حين أن جملة الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 7 مليارات دولار .

وأفاد بأن الاتحاد العام للغرف التجارية المصري وقع مع معرض الاستيراد والتصدير الصيني ( كانتون) لتعزيز الشراكة بين الجانبين مؤكدا أن هذا المعرض وفر فرصة كبيرة لرجال الاعمال من كلا البلدين من أجل تواصل من أجل البحث عن الفرص المتاحة للتعاون التجاري المشترك .

وقال إنه هناك 85 مشروعا في منطقة تيدا للتعاون الصيني – المصري الاقتصادي في عين السخنة والتي استثمرت بأكثر من مليار دولار ووفر 4 ألف فرصة عمل للمصريين .

وذكر أن السفارة الصينية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الثقافة تنظمان حفلا مشتركا عبر البث المباشر بعد غد / السبت / يشارك فيه الفنانون المصريون والصينيون للاحتفال بذكري 64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .

س.ع