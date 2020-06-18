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سائق يحاول تهريب مخدرات فى توابيت ضحايا كورونا فى البرازيل .. فيديو

الخميس، 18 يونيو 2020 06:49 م
سائق يحاول تهريب مخدرات فى توابيت ضحايا كورونا فى البرازيل .. فيديو توابيت تهريب المخدرات
كتب هيثم سلامة

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تختلف طرق التهريب وفقا للأزمات الاجتماعية والسياسية التي تواجه كل الدول، حيث يلجئ المهربون إلى الحيل التي تبدو ذكية لمحاولة نيل غرضهم إلا أنه في الكثير من الأحيان يقعون نتيجة تفكيرهم وتصرفاتهم.

استغل مهربو مخدرات في البرازيل جائحة كورونا في تهريب المخدرات في توابيت زعموا أن بها جثث ضحايا الوباء، مما يؤدى إلى خوف قوات الشرطة من تفتيشها، إلا أن قوات الشرطة اشتبهت في السائق الذى كان مرتبكا إلى حد ما وقامت بتفتيش السيارة لتجد 300 كيلو جرام من نبات المارجوانا.  

وذكر موقع روسيا اليوم، أن الشرطة البرازيلية تمكنت من ضبط  300 كيلوجراما من نبات المارجوانا جرى نقلها داخل تابوتين زعم مهربون أنهما يحتويان على جثتي شخصين راحا ضحية فيروس كورونا المستجد.

تهريب مخدرات فى توابيت (3)

وذكر حساب شرطة ولاية غوياس العسكرية عبر موقع انستجرام، أنه عند الساعات الأولى من الفجر ، اقترب سيارة جنازة من منقطة التفتيش، وظهر السائق مرتبكا إلى حدا كبير، حيث أدعى أنها ينقل جثتين من ضحايا كورونا كوفيد 19، وأدعى أنه لا يمتلك أي تصاريح ، لذلك واصل فريق البحث تفتيش المربكة وتمكن من ضبط 300 كيلو جرام من الماريجوانا داخل التوابيت.

تهريب مخدرات فى توابيت (1)
 

 

 

 

 


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