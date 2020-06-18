زى النهاردة.. الجنايات تمد أجل الحكم على 25 متهما فى قضية "خلية الزيتون"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده منذ 4 سنوات، وبالتحديد يوم 18 يونيو 2016، مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أجل النطق بالحكم على 25 متهما فى جلسة إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون الإرهابية"، لجلسة 3 ستمبر من نفس العام للحكم.

وكان تشكيل الدائرة وقت صدور القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى.

ويحاكم المتهمون فى هذه القضية بتهم تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع فى قتل2 آخرين، داخل محل ذهب بحى الزيتون.

وتصل عقوبة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون للسجن المشدد، بينما تصل تهم تولى قيادة جماعة إرهابية والتى تصل فيها العقوبة للمؤبد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

وقضت المحكمة فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد والبراءة للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة، وقام دفاع المتهمين بالطعن على الأحكام.