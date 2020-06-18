وذكرت صحيفة "نيوزيلندا هيرالد" على موقعها الإلكتروني أنه على الرغم من المخاوف الأولية من حدوث موجات المد العاتية تسونامية بعد الزلزال، وذكرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أن بعض السكان لجأوا إلى المناطق المرتفعة في بعض المناطق، قال المسئولون إنه لا يوجد تهديد بتسونامي.



ووقع الزلزال على بعد 710 كيلومترات شمال شرقي جيزبورن وعلى عمق 33 كيلومترًا،ولم تشر التقارير إلى حدوث أي خسائر مادية أو بشرية.