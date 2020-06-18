اليوم السابع
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رسم بيانى يكشف: 99% من وفيات كورونا لديهم نقص فيتامين د

الخميس، 18 يونيو 2020 02:30 م
رسم بيانى يكشف: 99% من وفيات كورونا لديهم نقص فيتامين د فيتامين د
كتبت فاطمة خليل

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كشفت دراسة جديدة قام بها باحثون أندونيسيون أن ما يقرب من 99 % من وفيات فيروس كورونا يعانون من نقص فيتامين د، وهذا يضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن فيتامين د يمكن أن يكون منقذاً للحياة ضد فيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

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وقام الباحثون الإندونيسيون بتحليل سجلات المستشفيات لـ 780 شخصًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا وأظهرت النتائج وفاة 98.9 % من المرضى المصابين بنقص فيتامين د - أقل من 20 نانوجرام / مل  ومع ذلك، انخفض هذا إلى 4.1 % فقط للمرضى الذين لديهم ما يكفي من فيتامين د.

وحذر الباحثون من أن الدراسة ليست حاسمة ونهائية، لأن المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات فيتامين د كانوا أصحاء وأصغر سنا.

يأتي الأمر في الوقت الذي يراجع فيه رؤساء هيئات الصحة بالعالم استخدام فيتامين د كمنقذ لإنقاذ حياة مرضى الفيروس التاجي.

و تشير العديد من الدراسات إلى أن مرضى Covid-19 أكثر عرضة للوفاة إذا كانوا يعانون من نقص فيتامين د.

وجدت أحد الاستقصاءات - التي أجرتها جامعة أنجليا روسكين في كامبريدج - أن الدول الأوروبية التي بها مستويات منخفضة من فيتامين د لديها إصابات أكثر بكثير من الوباء.

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لم ترتبط الدراسة الإندونيسية بخبراء من أي جامعة ، على عكس معظم أبحاث كوفيد -19.

تم تصنيف جميع الباحثين الخمسة، بقيادة برابوو راهاروسونا، على أنهم "باحثون مستقلون".

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وجد الفريق أن المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين د كانوا أكثر عرضة للوفاة 10 مرات عندما تم أخذ العمر والجنس والأمراض المصاحبة في الاعتبار.

وكتبوا في الورقة البحثية: "عند التحكم في العمر والجنس والأمراض المزمنة، يرتبط وضع فيتامين د ارتباطًا وثيقًا بوفيات Covid-19."

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يقدر الخبراء أن حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من نقص في فيتامين د، وقد تم وصف الأرقام بأنها "مشكلة صحية عامة عالمية".

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فيتامين د

نقص فيتامين د

فيتامينات

فوائد فيتامين د

فيتامين الشمس

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