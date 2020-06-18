رسم بيانى يكشف: 99% من وفيات كورونا لديهم نقص فيتامين د

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة قام بها باحثون أندونيسيون أن ما يقرب من 99 % من وفيات فيروس كورونا يعانون من نقص فيتامين د، وهذا يضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن فيتامين د يمكن أن يكون منقذاً للحياة ضد فيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وقام الباحثون الإندونيسيون بتحليل سجلات المستشفيات لـ 780 شخصًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا وأظهرت النتائج وفاة 98.9 % من المرضى المصابين بنقص فيتامين د - أقل من 20 نانوجرام / مل ومع ذلك، انخفض هذا إلى 4.1 % فقط للمرضى الذين لديهم ما يكفي من فيتامين د.

وحذر الباحثون من أن الدراسة ليست حاسمة ونهائية، لأن المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات فيتامين د كانوا أصحاء وأصغر سنا.

يأتي الأمر في الوقت الذي يراجع فيه رؤساء هيئات الصحة بالعالم استخدام فيتامين د كمنقذ لإنقاذ حياة مرضى الفيروس التاجي.

و تشير العديد من الدراسات إلى أن مرضى Covid-19 أكثر عرضة للوفاة إذا كانوا يعانون من نقص فيتامين د.

وجدت أحد الاستقصاءات - التي أجرتها جامعة أنجليا روسكين في كامبريدج - أن الدول الأوروبية التي بها مستويات منخفضة من فيتامين د لديها إصابات أكثر بكثير من الوباء.

لم ترتبط الدراسة الإندونيسية بخبراء من أي جامعة ، على عكس معظم أبحاث كوفيد -19.

تم تصنيف جميع الباحثين الخمسة، بقيادة برابوو راهاروسونا، على أنهم "باحثون مستقلون".

وجد الفريق أن المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين د كانوا أكثر عرضة للوفاة 10 مرات عندما تم أخذ العمر والجنس والأمراض المصاحبة في الاعتبار.

وكتبوا في الورقة البحثية: "عند التحكم في العمر والجنس والأمراض المزمنة، يرتبط وضع فيتامين د ارتباطًا وثيقًا بوفيات Covid-19."

يقدر الخبراء أن حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من نقص في فيتامين د، وقد تم وصف الأرقام بأنها "مشكلة صحية عامة عالمية".