اليوم السابع
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رئيس مدينة الخانكة: 5 أيام للقضاء على خفافيش المنزل المهجور

الخميس، 18 يونيو 2020 01:05 ص
رئيس مدينة الخانكة: 5 أيام للقضاء على خفافيش المنزل المهجور الخفافيش
القليوبية نيفين طه

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أعلن العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، أنه خلال 5 أيام تقريبا سيتم القضاء الكامل علي خفافيش المنزل المهجور بمنطقة الأسمية بمدينة الخانكة.

وأشارفي تصريح خاص لليوم السابع،انه سيتم رش غاز علي الخفافيش بواسطة مجموعة من الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة ، ويتم إغلاق المنزل تماما ،حتي يتمكن تلك الغاز من قتل تلك الخفافيش ويستمر ذلك لمدة 5 أيام، ثم يتم فتح المنزل وتنظيفة من آثار الخفافيش الموجودة به ، حتي يكون بذلك تم التخلص الأمن والكامل منها بالتنسيق مع شؤون البيئة بمجلس المدينة.

وفي سياق آخر أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم مخاطبة وزارة الزراعة لإرسال لجنة من البحوث مكافحة الآفات للمشاركة في القضاء علي مجموعة من الخفافيش والتي ظهرت بمنزل مهجور بمنطقة الأسمية بمدينة الخانكة.

وأشار "الهجان" في تصريحات صحفية، أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تواصل معه اليوم، ومقرر إرسال لجنة غدا من بحوث مكافحة الآفات للقضاء علي تلك الخفافيش، حيث يتم التعامل معها بطريقة آمنة للتخلص منها وتطهير المنزل من وجودها.

وفي سياق متصل قال العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، إنه فور تلقية بلاغا بعثور الأهالي علي كمية من الخفافيش بمنطقة الأسمية بمدينة الخانكة، تم علي الفور تشكيل لجنة من الرسم الهندسي وشؤون البيئة.

وأوضح رئيس مدينة الخانكة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تفقدت المنزل المكون من طابقين وقامت بتصوير الخفافيش الموجودة به حتي يتم التعرف عليها والتعامل معها حيث يبلغ عدد الخفافيش الموجودة ما يقرب من 1000 خفاش بالمنزل وجاري التعامل معه للقضاء عليها.

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة "الأسمية" بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، هاجمت الأهالي، وعدد من المنازل، وطالب الأهالي بالقضاء عليها، خوفاً من أن تكون سببا في نقل الأمراض المعدية.

وأشار أحد الأهالي إلى أن تلك الخفافيش خرجت من بيت مهجور بمنطقة الأسمية بالخانكة وكأنها أسراب كثيرة.


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