اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 06:22 م
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رئيسة مجلس النواب الأمريكى: ترامب "غير لائق أخلاقيا" للرئاسة

الخميس، 18 يونيو 2020 05:58 م
رئيسة مجلس النواب الأمريكى: ترامب "غير لائق أخلاقيا" للرئاسة بيلوسى وترامب
رويترز

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى اليوم الخميس إن المعلومات التي كشف عنها كتاب لمستشار سابق بالبيت الأبيض تظهر أن الرئيس دونالد ترامب غير لائق وغير مستعد ليكون رئيسا، مضيفة أن الديمقراطيين سيواصلون مراقبة سلوك الرئيس.

وقالت بيلوسي في إفادة صحفية "من الواضح أن الرئيس ترامب غير لائق أخلاقيا وغير مستعد فكريا ليكون رئيس الولايات المتحدة. هذا لا يهم الجمهوريين بمجلس الشيوخ فيما يبدو".

وأضافت أنها تتشاور مع كبار الأعضاء الديمقراطيين بشأن إمكانية استدعاء جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق بإدارة ترامب ومؤلف الكتاب للشهادة.


بيلوسى

ترامب

أمريكا

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