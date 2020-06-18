حى ثانى الزقازيق يوزع الخضراوات والبقالة على العمالة الغير منتظمة

الشرقية- فتحية الديب

فى لافتة طيبة قام حى ثانى الزقازيق بمحافظة الشرقية، مساء أمس، برئاسة ثناء فوزى، رئيسة الحى، بتجهيز شنط خضراوات وبقالة وتوزيعها علي عدد من العمالة الغير منتظمة بدائرة الحى.

وقالت رئيسة الحى: أن ذلك يأتى لتقديم المساعدة للأسر البسيطة المتضررة من جائحة كورونا، وفقدت مصدر رزقها المعتمد على الأجر اليومى، وأن الحى مستمر في توفير شنط لتوزيعها علي عدد من العمالة .

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية احترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، بمستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفي أبوكبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفى أبوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزي مستشفي السعديين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفي الصوفية المركزي.