اليوم السابع
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حليف لميركل: ألمانيا يجب الا تستبعد فرض عقوبات على روسيا بسبب عملية قتل فى برلين

الخميس، 18 يونيو 2020 05:38 م
حليف لميركل: ألمانيا يجب الا تستبعد فرض عقوبات على روسيا بسبب عملية قتل فى برلين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رويترز

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قال مشرع من تكتل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظ، اليوم الخميس، إن على ألمانيا أن تدرس فرض عقوبات على روسيا بسبب مقتل متمرد شيشاني سابق في برلين الصيف الماضي.

وقال يرجن هارت منسق السياسة الخارجية بتكتل المحافظين في البرلمان لرويترز "تظل واقعة مثيرة للغضب أن تنفذ عملية تصفية نيابة عن الحكومة الروسية بوسط برلين في وضح النهار".

وأضاف "ما دام يحمي كبار المسؤولين الروس منفذي جريمة قتل تيرجارتن يجب ألا تستبعد الحكومة الاتحادية فرض العقوبات. ويجب كذلك أن تكسب تأييد شركائنا الأوروبيين لمثل هذه الخطوة".  


برلين

ميركل

روسيا

المانيا

عقوبات

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