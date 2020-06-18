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جون بولتون : ترامب غير مؤهل للرئاسة

الخميس، 18 يونيو 2020 08:30 م
جون بولتون : ترامب غير مؤهل للرئاسة بولتون وترامب
رويترز

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون إن الرئيس دونالد ترامب غير مؤهل للمنصب وذلك حسبما جاء في مقتطفات من مقابلة صدرت اليوم الخميس بعدما كشفت أجزاء من كتاب سيُنشر لبولتون عن صورة محرجة لرئيسه السابق في العمل.

وأضاف بولتون في مقابلة مع إيه.بي.سي نيوز "لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب".

وأضاف "لا أظن أن لديه الكفاءة اللازمة لأداء الوظيفة".

وكان بولتون أحد صقور السياسة الخارجية الأمريكية لمدة طويلة، وغادر البيت الأبيض في سبتمبر أيلول.

وفي أجزاء من روايته لأحداث دارت في الكواليس، اتهم بولتون الرئيس بارتكاب أخطاء فادحة سعيا للفوز بولاية رئاسية جديدة منها أنه طلب صراحة مساعدة الرئيس الصيني شي جين بينغ في الفوز.

ويقول بولتون في المقتطفات التي نشرتها عدة صحف كبيرة أمس الأربعاء إن ترامب عبّر أيضا عن استعداده لوقف تحقيقات جنائية لإسداء معروف لطغاة يحبهم. وترد في المقتطفات اتهامات بعدم الأهلية أشد بكثير من تلك التي دفعت مجلس النواب للسعي لمساءلته وعزله العام الماضي.

وأثارت الاتهامات غضب ترامب الذي انتقد شخصية بولتون ووصف مستشاره السابق بأنه "كاذب" و"غبي".

ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية لمنع بولتون من نشر الكتاب استنادا إلى مخاطر تمس الأمن القومي، لكن دار النشر سايمون آند شوستر رفضت الاتهامات وقالت إن آلاف النسخ وُزعت بالفعل.

ونُشرت مقتطفات على نطاق واسع في صحف وول ستريت جورنال وواشنطن بوست ونيويورك تايمز.

واستشهد بولتون في مذكراته بالكثير من المحادثات التي أبدى فيها ترامب "سلوكا غير مقبول على الإطلاق على نحو قوض شرعية الرئاسة ذاتها".

ويقول إن ترامب قال لنظيره الصيني شي في يونيو حزيران 2019 أن يمضي قدما في بناء معسكرات من أجل أقلية الويغور التي يغلب عليها المسلمون ومن أجل جماعات مسلمة أخرى بالرغم من انتقاد إدارته للاعتقالات الجماعية التي تقوم بها الصين.

وكتب بولتون أيضا أن ترامب قال إن غزو فنزويلا سيكون أمرا "رائعا" مع أن الحكومة الأمريكية تقول إنها لا تفضل استخدام القوة للإطاحة بالرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وحسبما جاء في أحد المقتطفات، فقد أدلى ترامب خلال اجتماع في صيف عام 2019 بنيوجيرزي ببعض من أكثر تصريحاته إثارة للقلق حتى الآن بشأن وسائل الإعلام، إذ قال إنه يجب سجن الصحفيين حتى يبوحوا بمصادرهم و"ينبغي إعدامهم".

 

 


امريكا

بولتون

ترامب

انتخابات الرئاسة

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