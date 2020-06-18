جامعة الأزهر تحسم موعد امتحانات الفرق النهائية الأربعاء المقبل

يعقد مجلس جامعة الأزهر يوم الأربعاء القادم 24 يونيو جلسة لإعلان موعد وتفاصيل امتحانات الفرق النهائية، حيث فضل المجلس تأجيل جلسته انتظاراً لما سيسفر عنه اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى سينعقد يوم السبت 20 يونيو، من قرارات وبحث استعدادات الكليات، وسيتم اتخاذ قرار موعد بدء الامتحانات.
وكانت قد قررت جامعة الأزهر إجراء امتحانات الدراسات العليا بقطاعات الجامعة المختلفة لتبدأ فى 8 أغسطس القادم 2020 ما لم يجد جديد، وذلك فى اجتماع برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وبحضور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة.
وأوضح بيان المركز الإعلامى بجامعة الأزهر، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى من شانها الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع منسوبى الجامعة خلال إجراء تلك الامتحانات بمختلف قطاعاتها فى مواجهة جائحة أزمة فيروس كورونا.
وكان قد أعلن الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على قطاع المستشفيات، عن تعافي عدد 159 حالة من الحالات المصابة بفيروس كورونا من إجمالى الحالات البالغ عددها 231 حالة يوم الاثنين .
وأوضح المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن عدد الوفيات وصل إلى 14 حالة، مشيرا أن باقى الحالات مازالت تتلقي العلاج بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى بمدينة نصر وعددها 58 حالة .
وأضاف صديق أن أطباء جامعة الأزهر يبذلون جهودا مضنيه فى سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هذه الجهود التى تبذل تسير جنبا إلى جنب مع جهود الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومتابعة دائمة ومستمرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، و الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة