تسلا تريد الشروع في مصنع سيارات جديد بالولايات المتحدة خلال الصيف

تريد تسلا لصناعة السيارات الكهربائية البدء في بناء مصنع ضخم لتحميع السيارات في جنوب غرب الولايات المتحدة ربما خلال الربع الثالث من العام الحالي، حسبما قالته الشركة لمسؤولين بولاية تكساس في وثائق خرجت للعلن هذا الأسبوع.

لكن الشركة مازالت تفاضل بين تكساس وأوكلاهوما في مسعى للفوز بإعفاءات ضريبية، وفقا للوثيقة. وتقول تقارير إن المنشأة الجديدة ستصنع شاحنة تسلا الكهربائية والفئة واي الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأبلغت تسلا المسؤولين في مقاطعة ترافيس بولاية تكساس أنها ترغب في استثمار زهاء مليار ولار لبناء مصنع تجميع على مساحة أربعة إلى خمسة ملايين قدم مربعة سيعمل به خمسة آلاف شخص وذلك في موقع يشغله حاليا مشروع اسمنت قرب أوستن. لكنها بحاجة إلى إعفاءات ضريبية لكي يكون الموقع قادرا على المنافسة مع موقع بديل في أوكلاهوما، بحسب الوثائق المقدمة لمسؤولين في الولاية.

كانت صحيفة أوستن-أمريكان ستيتسمان نشرت تفاصيل مخاطبات الشركة.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع مسؤولي تسلا للحصول على تعليق، لكن رئيسها التنفيذي إيلون ماسك سبق أن لمح إلى إقامة مصنع في تكساس، كما أن جريج أبوت حاكم الولاية تحدث معه بشأن إمكانية ذلك.

يقع المصنع الأمريكي الوحيد لتسلا في فيرمونت بولاية كاليفورنيا على مساحة 5.3 مليون قدم مربعة - وهو مصنع كبير لكن ليس بما يكفي للشركة الآخذة بالنمو. وتضطر تسلا إلى تصنيع سيارات تحت خيمة مجاورة للمصنع.

دخل ماسك في صدام مع المسؤولين في كاليفورنيا بعد أن أمر مسؤولو مقاطعة ألاميدا مصنع فيرمونت بوقف الإنتاج والامتثال لأوامر لزوم المنازل بسبب فيروس كورونا التي بدأ سريانها في مارس آذار. وهدد ماسك بنقل العمليات في المستقبل إلى تكساس أو نيفادا. وأعيد فتح مصنع كاليفورنيا بعد ذلك.