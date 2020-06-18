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تركيا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 1304 حالة و 21 وفاة خلال 24 ساعة

الخميس، 18 يونيو 2020 08:51 م
تركيا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 1304 حالة و 21 وفاة خلال 24 ساعة اردوغان
كتب- هاشم الفخرانى

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قال فخر الدين كوجا وزير الصحة التركي، إن عدد حالات الاصابة بكورونا في تركيا خلال الـ 24 ساعة الماضية قد بلغ 1304 حالة إصابة وأن حالات الوفاة بكورونا قد بلغت 21 حالة وفاة .

وبناء عليه فقد وصل اجمالي عدد الاصابات بكورونا في تركيا الى 184 الف و31 حالة وعدد اجمالي الوفيات الى 4 الاف و882 حالة وفاه.

على جانب أخر، أوردت وكالة أنباء العراق (نينا) اليوم الخميس أن تركيا تخطط لإقامة مزيد من القواعد العسكرية شمالي العراق.

ونقلت الوكالة العراقية عن مسؤول تركي بارز - لم تسمه - القول إن "الخطة هي إقامة قواعد مؤقتة في المنطقة، لمنع استخدام المناطق المطهرة للغرض نفسه مرة أخرى.. وهناك بالفعل أكثر من 10 قواعد مؤقتة، وستقام قواعد جديدة".

ونفذت أنقرة عمليتين منفصلتين شمالي العراق - يومي /الأحد/ و/الثلاثاء/ - ردا على ما قالت إنه تزايد هجمات المقاتلين الأكراد على قواعد الجيش التركي على الحدود بين البلدين.

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

تركيا

كورونا تركيا

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