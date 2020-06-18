ترامب: كان يجب أن أطرد بولتون بعد فشله فى الملف الكورى الشمالى

كتب سمير حسنى

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، واتهمه بنسف التقدم في المحادثات مع كوريا الشمالية عبر تصريحات تلفزيونية، مضيفا: "كان يجب أن أطرد بولتون بعد فشله في الملف الكوري الشمالي ".، جاء ذلك نقلا عن العربية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن كتاب جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي السابق للأمن القومى، هو خيال بحت، مبنى على مجموعة من الخيالات، وفى وقت سابق اشتعلت المعركة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومستشاره السابق للأمن القومى جون بولتون، بعد تسريب أجزاء من كتاب الأخير تفضح مواقف الرئيس الأمركى داخل البيت الأبيض، حيث ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، أن جون بولتون، تناول فى كتابه الأخير عددا من المواقف السيئة للرئيس الأمريكى، منها أنه مرة سأل إن كانت فنلندا دولة أو جزءا تابعا لروسيا.

جاء ذلك فى كتاب بولتون الذى من المفترض نشره فى الـ23 من يونيو الجاري، حيث كتب: "قبل قمة ترامب وبوتين فى هلسنكي، سأل ترامب مستشاريه إن كانت فنلندا جزءا من روسيا.. وفى طريقه إلى اجتماع هلسنكي، توقف ترامب ليلتقى رئيسة الوزراء البريطانية حينها تيريزا ماي".