ترامب: بولتون يحاول الانتقام بسبب إقالته

أ ش أ

رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التصريحات المدوية لمستشاره السابق للأمن القومى جون بولتون الذى يصدر له كتاب فى غاية الحساسية الأسبوع المقبل عن عمله فى البيت الأبيض على مدى عام ونصف العام.



وكتب ترامب - فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس - أن "كتاب بولتون هو مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة، كلها بهدف إظهارى بصورة سيئة".



وأضاف ترامب أن الكثير من "التصريحات السخيفة"، التى ينسبها إلى لم أقلها يوما "خيال بحت"، معتبرا أن بولتون يحاول فقط الانتقام بسبب إقالته.



وكانت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وجه - فى وقت سابق - اتهامات لبولتون بـ"خرق القانون" بسبب كتابه الذى يحكى فيه عن تجربته فى البيت الأبيض.