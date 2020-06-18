تراجع بورصة أبوظبي بنسبة 0.71% بختام الأسبوع..ورأس المال يخسر 3.3 مليار درهم

كتب ـ هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.71% خاسراً 31.141 نقطة ليغلق عند مستوى 4345.281 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 491.03 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 98.7 مليون سهم، بقيمة 372.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 3025 صفقة.

وهبطت بورصة أبوظبي بضغوط انخفاض قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والبنوك بنسبة 3.91%، 1.32%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.10%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.28%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 14.92%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 14.06%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 9.81%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.86%، ثم سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 4.17%، وتصدر سهم مجموعة الاتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 105.9 مليون درهم.

كما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 4.98 نقطة ليغلق عند مستوى 3515.760 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.3 مليون سهم بقيمة 816 ألف ريال عبر تنفيذ 285 صفقة لعدد 33 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وقفزت 10 أسهم على رأسها "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 6.67%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 5.45%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 3.13%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "شل العمانية للتسويق" بنسبة 4.55%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 3.19%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.17%.