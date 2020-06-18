تحقيقات مصرع شاب بمحطة مترو الزهراء: اختل توازنه وسقط دون قصد

باشرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، تحقيقاتها فى واقعة انتحار شاب بمحطة مترو الزهراء، وأمرت باستدعاء أهل المجنى عليه لسؤالهم حول الواقعة.
وقالت أسرة الشاب أمام النيابة إن نجلهم لم يكن يعانى من أزمات نفسية أو مشاكل صحية، مؤكدين أنه لم ينتحر وأنه اختل توازنه أو سقط دون قصد.
وقال أحد شهود العيان إنهم فوجئوا بتوقف القطار عقب وصوله أول الرصيف، وباستبيان الأمر تبين سقوط شاب أسفل عجلاته فتوقف القطار بشكل مفاجئ فى محاولة لإنقاذه لكن لم يتمكن من ذلك.
كان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغا من شرطة المترو بمحطة الزهراء يفيد بسقوط شاب أسفل عجلات المترو، وبالانتقال والفحص، تبين وفاة شاب فى العقد الثانى أسفل عجلات المترو، عقب سقوطه من الرصيف، وتم نقله بمعرفة رجال الأمن والإسعاف إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.
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