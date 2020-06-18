اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحقيقات مصرع شاب بمحطة مترو الزهراء: اختل توازنه وسقط دون قصد

الخميس، 18 يونيو 2020 11:00 ص
تحقيقات مصرع شاب بمحطة مترو الزهراء: اختل توازنه وسقط دون قصد جثة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

باشرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، تحقيقاتها فى واقعة انتحار شاب بمحطة مترو الزهراء، وأمرت باستدعاء أهل المجنى عليه لسؤالهم حول الواقعة.

وقالت أسرة الشاب أمام النيابة إن نجلهم لم يكن يعانى من أزمات نفسية أو مشاكل صحية، مؤكدين أنه لم ينتحر وأنه اختل توازنه أو سقط دون قصد.

وقال أحد شهود العيان إنهم فوجئوا بتوقف القطار عقب وصوله أول الرصيف، وباستبيان الأمر تبين سقوط شاب أسفل عجلاته فتوقف القطار بشكل مفاجئ فى محاولة لإنقاذه لكن لم يتمكن من ذلك.

كان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغا من شرطة المترو بمحطة الزهراء يفيد بسقوط شاب أسفل عجلات المترو، وبالانتقال والفحص، تبين وفاة شاب فى العقد الثانى أسفل عجلات المترو، عقب سقوطه من الرصيف، وتم نقله بمعرفة رجال الأمن والإسعاف إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.


انتحار شاب

محطة الزهراء

مصر القديمة

شاب ينتحر

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة