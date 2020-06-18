تحقيقات مصرع شاب بمحطة مترو الزهراء: اختل توازنه وسقط دون قصد

كتب سليم على

باشرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، تحقيقاتها فى واقعة انتحار شاب بمحطة مترو الزهراء، وأمرت باستدعاء أهل المجنى عليه لسؤالهم حول الواقعة.

وقالت أسرة الشاب أمام النيابة إن نجلهم لم يكن يعانى من أزمات نفسية أو مشاكل صحية، مؤكدين أنه لم ينتحر وأنه اختل توازنه أو سقط دون قصد.

وقال أحد شهود العيان إنهم فوجئوا بتوقف القطار عقب وصوله أول الرصيف، وباستبيان الأمر تبين سقوط شاب أسفل عجلاته فتوقف القطار بشكل مفاجئ فى محاولة لإنقاذه لكن لم يتمكن من ذلك.

كان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغا من شرطة المترو بمحطة الزهراء يفيد بسقوط شاب أسفل عجلات المترو، وبالانتقال والفحص، تبين وفاة شاب فى العقد الثانى أسفل عجلات المترو، عقب سقوطه من الرصيف، وتم نقله بمعرفة رجال الأمن والإسعاف إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.