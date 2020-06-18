تجديد حبس تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالمعصرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيق، تخصص فى ارتكاب وقائع انتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على أموال ومتعلقات المواطنين بالمعصرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المعصرة مفادة تلقيه بلاغا من صاحب محل ملابس، مقيم بدائرة القسم بأنه حال تواجده بمسكنه تناهى إلى سمعه صوت طرق على باب الشقة وحال قيامه بفتح الباب فوجئ بقيام مجموعة من الأشخاص بالدخول إلى مسكنه مُنتحلين صفة رجال شرطة بمباحث الأموال العامة وقيامهم بتفتيش الشقة بدعوى حيازته لمبلغ مالى بطريقة غير مشروعة، والاستيلاء منه على مبلغ مالى (36 ألف جنيه، وهاتفه المحمول) من داخل الشقة، وعقب ذلك اصطحبوه داخل سيارة أجرة "ميكروباص - لم يتمكن من التقاط أرقامها" ثم تخلوا عنه أعلى الطريق الدائرى بنطاق محافظة الجيزة عقب الاستيلاء على المسروقات، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن المتهمين قاموا باستقلال سيارة أخرى قبل ارتكابهم الواقعة وتبين أن السيارة مستأجرة لأحد المتهمين (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، له معلومات مسجلة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ( 6 من العناصر الإجرامية لهم معلومات مسجلة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - طبنجة صوت) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحد المتهمين بعلمه بثراء المجنى عليه ولذلك اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه واتفق مع قائد السيارة الميكروباص فى إرتكاب الواقعة بإستخدام السيارة قيادته نظير تحصله على مبلغ مالى وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المُشار إليها.

وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى (30 ألف جنيه من متحصلات الواقعة) وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وقيامهم بإتلاف الهاتف المحمول المستولى عليه والتخلص منه بإلقائه بالطريق العام ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.