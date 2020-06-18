اليوم السابع
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بيرو تتخطى إيطاليا فى عدد إصابات كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 03:11 ص
بيرو تتخطى إيطاليا فى عدد إصابات كورونا أرشيفية
وكالات

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أظهرت البيانات الرسمية التي نشرتها حكومة بيرو أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ 240 ألف شخص، ما يعتبر أكثر مما تم تسجيله في إيطاليا.

وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا في بيرو وفق روسيا اليوم نقلا عن وكالة أنباء رويترز، أكثر من 7 آلاف شخص، بينما سجلت السلطات 3752 إصابة جديدة يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من تراجع المعدلات اليومية للإصابات في بيرو بالمقارنة مع أواخر شهر مايو، حين كانت السلطات تسجل نحو 8 آلاف إصابة جديدة كل يوم، لا يزال الوضع الوبائي صعبا. ومددت سلطات بيرو إجراءات الإغلاق حتى نهاية يونيو الجاري.

وسجلت في بيرو ثاني أكبر حصيلة للمصابين بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل، وهي الحصيلة السابعة عالميا.

وتعتبر القارة الأمريكية أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا حاليا، حيث سجلت نحو 4 ملايين إصابة وأكثر من 200 ألف وفاة.

 


كورونا

بيرو

ايطاليا

اصابات

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