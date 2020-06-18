بورصة دبي تتحول للارتفاع بنسبة 0.35% بختام تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحاً 7.41 نقطة ليغلق عند مستوى 2078.38 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 293.84 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 211.4 مليون سهم محققة ما قيمته 298.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3839 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.05%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.20%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.34%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 3.69%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.02%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 3.18%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.89%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.4 مليون ورقة بقيمة 49.3 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الصقر الوطنية للتأمين، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الأربعاء، حيث تمت مناقشة البيانات المالية للربع الأول من عام 2020 وتمت الموافقة عليها، وتم مناقشة سير العمل في الشركة ووضع خطة العمل للنصف الثاني من عام 2020، كما تم الإطلاع على أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس وتم إقرار توصياتها.

وفي سياق آخر أعلنت شركة اللاينس للتأمين، عن نتائج الفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وبلغ صافي ربح الفترة 10.3 مليون درهم مقابل 13.5 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ مجموع الموجودات 1.39 مليار درهم مقابل 1.37 مليار درهم خلال فترة المقارنة.