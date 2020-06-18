اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 10:55 م
خالد صلاح
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باكستان تطالب بتحميل الهند مسؤولية الانتهاكات الإنسانية فى كشمير

الخميس، 18 يونيو 2020 10:05 م
باكستان تطالب بتحميل الهند مسؤولية الانتهاكات الإنسانية فى كشمير عمران خان رئيس وزراء باكستان
أ ش أ

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طالبت باكستان اليوم الخميس بتحميل الهند مسؤولية الإنتهاكات الإنسانية والفظائع بدلا من تسهيلها في الأمم المتحدة ومنحها عضوية مجلس الأمن.


وذكرت باكستان أن انتخاب الهند كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي أثار تساؤلات، حيث أن الهند تستمر في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي حول كشمير، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.


وقالت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي في بيان للصحفيين إن إجراءات الهند بجامو وكشمير المحتلة تعد إنكارا أساسيا لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأضافت أن الهند تستمر فرض القيود والحصار العسكري على الكشميريين منذ إجراءاتها غير القانونية لإلغاء الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير في الخامس من أغسطس العام الماضي.


وجددت المتحدثة إلتزام باكستان لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي للمضي قدما في أهداف السلام الدولي والأمن في جنوب آسيا.


عمران خان

باكستان

الهند

كشمير

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