باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. الصحة العالمية: إصابات فيروس كورونا تجاوزت 8 ملايين.. سقوط 4 صواريخ فى المنطقة الخضراء فى بغداد ولا أنباء عن إصابات.. حرس الحدود التركى يقتل طفلاً سورياً

كتب وكالات

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

الصحة العالمية: 8 ملايين إصابة بفيروس كورونا حول العالم

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم أن العالم سجل حتى الآن أكثر من8 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه منذ اندلاع الجائحة تم الإبلاغ فى الشهرين الأولين.





إصابة رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف بفيروس كورونا

أعلن المكتب الصحفى لرئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزارباييف، اليوم الخميس، أن قائد البلاد السابق أصيب بعدوى فيروس كورونا التاجي





مقتل 4 أشخاص فى هجوم للمسلحين الأكراد بجنوب شرق تركيا

قال مكتب حاكم إقليم شرناق التركى، إن 4 عمال لقوا حتفهم عندما فجر مسلحون أكراد عبوة ناسفة أصابت شاحنة صغيرة لدى مرورها فى الإقليم الواقع بجنوب شرق البلاد .





سقوط 4 صواريخ فى المنطقة الخضراء فى بغداد ولا أنباء عن إصابات

قال الجيش العراقى، فى بيان إن 4 صواريخ سقطت فى المنطقة الخضراء شديدة التحصين فى بغداد، والتى تضم السفارة الأمريكية .





صحيفة سودانية : متشدد يقتل شخصا بـ 4 طعنات داخل مسجد بسبب خلاف فقهى

فى حادثه هزت الولاية الشمالية بالسودان قام متطرف دينى بتسديد 4 طعنات قاتله لمواطن أثناء آدائه لصلاه الظهر داخل المسجد وذلك وفقا لصحيفة أخر لحظة السودانية.





جيش تركيا يتحدى الحكومة العراقية بتدمير 500 هدف للأكراد شمال بغداد

بعد تدخلاتها العسكرية فى سوريا وليبيا، تواصل تركيا عربدتها فى المنطقة بهجوم سافر على شمال العراق، رغم اعتراض الحكومة العراقية لما يقوم به القوات التركية .





زورق حربى إسرائيلى ينتهك المياه الإقليمية اللبنانية

واصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها للمياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التى تنفذها داخل المياه اللبنانية.

فلسطين تعلن دخولها فى موجة ثانية من جائحة كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، دخول دولة فلسطين فى موجة ثانية من جائحة "كورونا المستجد".

حرس الحدود التركى يقتل طفلاً سورياً

قتل طفل سورى من مدينة معرة النعمان، وأصيبت إمرأة وطفل آخر بجروح إثر استهداف عناصر من حرس الحدود التركى لمجموعة أشخاص تمكنوا الليلة الماضية من اجتياز الشريط الحدودى السوري-التركى من منطقة ريف إدلب.