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انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

الخميس، 18 يونيو 2020 08:00 ص
انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، حار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا  .

كما يتوقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة .وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال  شمال الصعيد لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

وشهد أمس الأربعاء، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث ساد طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما شهدت السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، حار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة .

كما شهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.


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