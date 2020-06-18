اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 01:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انتهاء رفع الرمال المتراكمة على طريق الخارجة ـ أسيوط بسبب الرياح

الخميس، 18 يونيو 2020 01:12 م
انتهاء رفع الرمال المتراكمة على طريق الخارجة ـ أسيوط بسبب الرياح رفع الرمال المتراكمة على طريق الخارجة اسيوط بسبب الرياح
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن الانتهاء من رفع الرمال المتراكمة على جانبى طريق الخارجة اسيوط التى نتجت عن سرعة الرياح على مدار الأيام الماضية، وذلك بمعرفة العاملين بحى شمال تحت إشراف صلاح البيطار رئيس الحى، حيث قامت معدات الوحدة المحلية وعمال قطاع النظافة برفع الرمال وكنس الأسفلت بطول المنطقة المتاخمة لغرود الرمال على الطريق، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وانتظام سير السيارات على طريق الخارجة أسيوط، وتحسبا لوقوع حوادث نتيجة تراكمات الرمال على الأسفلت وتسببها فى إعاقة حركة السير على هذا الطريق الرئيسى .

كانت محافظة الوادي الجديد،  شهدت في الأيام الماضية هبوب رياح متوسطة على عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، تزداد كثافتها على الطرق السريعة والداخلية أدت لتراكم الرمال على الطرق السريعة والداخلية فى المناطق المجاورة لكثبان وغرود رملية .

من جانبها، رفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجله

اخبار اليوم

الوادى الجديد

الخارجه

حاله الطقس بالوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحرك أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا فى طريقه إلى مسقط رأسهم بكوم الرمل

تحرك أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا فى طريقه إلى مسقط رأسهم بكوم الرمل

إثارة الكرة الأوروبية تنسى عشاق اللعبة أحزان كورونا.. نابولى ينتزع كأس إيطاليا من يوفنتوس.. سيتى يحتفل بعودة الدورى الإنجليزى بثلاثية ضد أرسنال..تشيلسى يدعم صفوفه بهداف لايبزيج.. وتجدد إصابة إيسكو فى ريال مدريد

إثارة الكرة الأوروبية تنسى عشاق اللعبة أحزان كورونا.. نابولى ينتزع كأس إيطاليا من يوفنتوس.. سيتى يحتفل بعودة الدورى الإنجليزى بثلاثية ضد أرسنال..تشيلسى يدعم صفوفه بهداف لايبزيج.. وتجدد إصابة إيسكو فى ريال مدريد

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة