انتهاء رفع الرمال المتراكمة على طريق الخارجة ـ أسيوط بسبب الرياح

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن الانتهاء من رفع الرمال المتراكمة على جانبى طريق الخارجة اسيوط التى نتجت عن سرعة الرياح على مدار الأيام الماضية، وذلك بمعرفة العاملين بحى شمال تحت إشراف صلاح البيطار رئيس الحى، حيث قامت معدات الوحدة المحلية وعمال قطاع النظافة برفع الرمال وكنس الأسفلت بطول المنطقة المتاخمة لغرود الرمال على الطريق، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وانتظام سير السيارات على طريق الخارجة أسيوط، وتحسبا لوقوع حوادث نتيجة تراكمات الرمال على الأسفلت وتسببها فى إعاقة حركة السير على هذا الطريق الرئيسى .

كانت محافظة الوادي الجديد، شهدت في الأيام الماضية هبوب رياح متوسطة على عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، تزداد كثافتها على الطرق السريعة والداخلية أدت لتراكم الرمال على الطرق السريعة والداخلية فى المناطق المجاورة لكثبان وغرود رملية .

من جانبها، رفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.