اليوم السابع
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انتخاب رئيسا للدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عام

الخميس، 18 يونيو 2020 02:27 ص
انتخاب رئيسا للدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عام الأمم المتحدة
وكالات

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انتخبت الأمم المتحدة ، مساء أمس ، الأربعاء، رئيسا للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".

والرئيس الجديد هو السفير فولكان بوزكير الوزير السابق لشؤون الاتحاد الأوروبى وكبير المفاوضين فى تركيا، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان التركى في 17 يونيو 2020 رئيسا للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

ومن المتوقع أن يتولى السفير المنتخب منصب رئيس الجمعية العامة الخامسة والسبعين للأمم المتحدة في 15 سبتمبر 2020 لمدة عام واحد".

يذكر أن تلك هى المرة الأولى التى يتولى مواطن تركي هذا المنصب في تاريخ المنظمة وهي الأعلى رتبة في الأمم المتحدة.


 


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