اليوم مطار القاهرة يسير 112 رحلة استثنائية لأمريكا وأوربا وآسيا

كتب ــ أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس 112 رحلة إستثنائية على مدار اليوم الخميس ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع ، تقل على متنها 7160 راكبا من العالقين سواء بمصر أو بالخارج منذ وقف الطيران، بسبب فيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن صالات الوصول سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات وصول من عدة دول تصل إلى 55 رحلة على متنها 6 آلاف راكب عائدين من عدة دول من بينها ، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، تسيرها شركات طيران دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج.

كما يغادر من مطار القاهرة 57 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية.

واشارت إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر" مما يعد مؤشر مهم على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة .

ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.