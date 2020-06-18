"الوطنية للصحافة" تعلن تعافى حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين من كورونا

كتب محمد السيد

تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التهنئة لحسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين وأمين صندوق نقابة الصحفيين لتعافيه من فيروس كورونا المستجد وخروجه اليوم الخميس من المستشفى بعد فترة علاج قضاها بإحدى المستشفيات المتعاقدة مع الهيئة.

وأضافت الهيئة أنها تتابع حالته الصحية مع الأطباء يوماً بيوم وساعةً بساعة لتطمئن على تطورات حالته مع سائر الزملاء الأخرين من كافة المؤسسات الصحفية الذين أجري الكشف عليهم وعزلهم وحجزهم وتحملت الهيئة كافة التكاليف المالية لعلاجهم.

يذكر أن حسين الزناتى أمين الصندوق بنقابة الصحفيين قد أعلن من قبل عن إصابته بفيروس كورونا، مضيفا :" أظهرت عينة التحليل إصابتى بفيروس كورونا، أثق إن الله لا يفعل إلا الخير، وهتعدى إن شاء الله بفضله وكرمه ودعواتكم، لكم محبتى جميعاً وحفظكم من كل سوء".