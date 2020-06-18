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النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى لعينة ¼ كيلو هيروين بحوزة عاطل بالمرج

الخميس، 18 يونيو 2020 03:46 م
النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى لعينة ¼ كيلو هيروين بحوزة عاطل بالمرج مخدر الهيروين_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية تقرير المعمل الكميائى، بتحليل عينة من 250 جرام من مخدر الهيروين ضبطتها الشرطة بحوزة عاطل فى المرج،  وأمرت نيابة المرج، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة، للحالة الأمنية، حيث اشتبهوا فى أحد الأشخاص، وبمحاولة الاقتراب منه حاول الفرار، فلاحقته القوة، وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه "ج.ل" 42 سنة عاطل ، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة، بلغت 300 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة القضية.

وأوصت المادة 33 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


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