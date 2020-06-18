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الموت بطائرة ورقية .. مصرع شاب عقب سقوطه من الطابق السادس بدار السلام

الخميس، 18 يونيو 2020 07:47 ص
الموت بطائرة ورقية .. مصرع شاب عقب سقوطه من الطابق السادس بدار السلام جثة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شاب مصرعه أثر سقوطه من الطابق السادس بأحد الشوارع بمنطقة دار السلام اثناء اللهو بطائرة ورقية ، وتم نقل الجثة للمشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بسقوط شاب من أعلى عقار بمنطقة دار السلام ،  وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين سقوط شاب من الطابق السادس وإصابته بإصابات خطيرة اثناء اللو بطائرة ورقية ، وتم نقله للمستشفى وتوفى متأثرا بإصابته،  وجارى إجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

 

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 
 
 

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