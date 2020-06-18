المفوضية الأوروبية تطلق مشاورة عامة حول خطة عمل جديدة للتعليم الرقمى

تطلق المفوضية الأوروبية، مشاورة عامة على مستوى الاتحاد الأوروبي حول خطة عمل جديدة للتعليم الرقمي، تستهدف جمع آراء جميع المواطنين والمؤسسات والمنظمات في القطاعين العام والخاص ، الراغبين في مشاركة آرائهم وتجاربهم ، بالإضافة إلى رؤيتهم للتعليم الرقمي في أوروبا، وستكون الاستشارة متاحة بجميع لغات الاتحاد الأوروبي الرسمية اعتبارًا من 9 يوليو وستستمر حتى 4 سبتمبر.
وستكمل العملية سلسلة من الأحداث التوعوية عبر الإنترنت خلال فصل الصيف ، لجمع وجهات نظر إضافية حول التعليم الرقمي وتجربة أزمة COVID-19.
وأطلقت المفوضية الأوروبية منصة جديدة تدعى "ثقافة أوروبا - بالقرب منك" ، وهي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تركز على السياحة الثقافية المستدامة وما تتميز به هذه المواقع والمبادرات الثقافية في جميع أنحاء أوروبا ، وستعزز هذه الحملة إعادة اكتشاف كنوز أوروبا المتنوعة ، الطبيعية والثقافية على حد سواء.
و قالت ماريا جابرييل ، مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب: "في هذا الصيف قد نبقى بالقرب من المنزل لقضاء عطلاتنا، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا قضاء وقت ممتع، في أوروبا ، لدينا ثروة من المواقع الطبيعية والثقافية للزيارة، كل شيء جاهز لاكتشافه".
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