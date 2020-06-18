اليوم السابع
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المفوضية الأوروبية تطلق مشاورة عامة حول خطة عمل جديدة للتعليم الرقمى

الخميس، 18 يونيو 2020 03:00 م
المفوضية الأوروبية تطلق مشاورة عامة حول خطة عمل جديدة للتعليم الرقمى رئيسة المفوضية الأوروبية
كتبت: هناء أبو العز

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 تطلق المفوضية الأوروبية، مشاورة عامة على مستوى الاتحاد الأوروبي حول خطة عمل جديدة للتعليم الرقمي،  تستهدف  جمع آراء جميع المواطنين والمؤسسات والمنظمات في القطاعين العام والخاص ، الراغبين في مشاركة آرائهم وتجاربهم ، بالإضافة إلى رؤيتهم للتعليم الرقمي في أوروبا، وستكون الاستشارة متاحة بجميع لغات الاتحاد الأوروبي الرسمية اعتبارًا من 9 يوليو وستستمر حتى 4 سبتمبر.
 
وستكمل العملية سلسلة من الأحداث التوعوية عبر الإنترنت خلال فصل الصيف ، لجمع وجهات نظر إضافية حول التعليم الرقمي وتجربة أزمة COVID-19.  
 
 

وأطلقت المفوضية الأوروبية  منصة جديدة تدعى "ثقافة أوروبا - بالقرب منك" ، وهي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تركز على السياحة الثقافية المستدامة وما  تتميز به هذه المواقع والمبادرات الثقافية في جميع أنحاء أوروبا ، وستعزز هذه الحملة إعادة اكتشاف كنوز أوروبا المتنوعة ، الطبيعية والثقافية على حد سواء.

 

و قالت ماريا جابرييل ، مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب:  "في هذا الصيف قد نبقى بالقرب من المنزل لقضاء عطلاتنا، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا قضاء وقت ممتع، في أوروبا ، لدينا ثروة من المواقع الطبيعية والثقافية للزيارة، كل شيء جاهز لاكتشافه".

 


المفوضية الأوروبية

التعليم الرقمى

كورونا

اوروبا

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