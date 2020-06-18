المفوضية الأوروبية تطلق مشاورة عامة حول خطة عمل جديدة للتعليم الرقمى

كتبت: هناء أبو العز

تطلق المفوضية الأوروبية، مشاورة عامة على مستوى الاتحاد الأوروبي حول خطة عمل جديدة للتعليم الرقمي، تستهدف جمع آراء جميع المواطنين والمؤسسات والمنظمات في القطاعين العام والخاص ، الراغبين في مشاركة آرائهم وتجاربهم ، بالإضافة إلى رؤيتهم للتعليم الرقمي في أوروبا، وستكون الاستشارة متاحة بجميع لغات الاتحاد الأوروبي الرسمية اعتبارًا من 9 يوليو وستستمر حتى 4 سبتمبر.

وستكمل العملية سلسلة من الأحداث التوعوية عبر الإنترنت خلال فصل الصيف ، لجمع وجهات نظر إضافية حول التعليم الرقمي وتجربة أزمة COVID-19.