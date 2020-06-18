وكتب اللواء محمد إبراهيم - في تغريدة له اليومالخميس على موقع تويتر - لقد كان الرئيس عبد الفتاح السيسي محقا منذ البداية و هو يراهن على أصالة و صلابة ووعي الشعب المصري وأن هذا الشعب العظيم هو ظهيره السياسي، و أنه لن يقبل المساس بأي مواطن مصري في أي مكان بالعالم.

وأضاف أن تحرير هؤلاء الشباب هو رسالة واضحة لكل مصري بأن يثق تماما في قيادته السياسية التي تضعه على سلم أولوياتها، وأن يكون على قناعة بأن مصر لا تنسى أبناءها، و هي أيضا رسالة أكثر وضوحا للجميع بأن مصر قادرة على حماية أبنائها وأرضها ومصالحها.