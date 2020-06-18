الكويت تضبط طرد محشو بـ "الماريجوانا" قادما من الولايات المتحدة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ضبطت السلطات الكويتية، طرد محشو بالماريجوانا قادم من أمريكا لأحد مواطنيها، وبحسب صحيفة القبس، أسفر التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية وإدارة البحث والتحري الجمركي عن ضبط طرد بريدي قادم من أمريكا يحتوي على مادة الماريجوانا المخدرة مخبأة في علب مكملات غذائية، وجري ضبط مواطنين آثنين، وإحالتهما إلي جهة الأختصاص.

وقال مصدر أمني للصحيفو الكويتية، إن اتصالاً ورد لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من قبل الإدارة العامة للجمارك مكتب البحث والتحري الجمركي يفيد بضبط طرد بريدي قادم من الولايات المتحدة الأميركية عبر إحدى شركات الشحن الجوي يحتوي على مادة الماريجوانا المخدرة، مخبأة بعلب مكملات غذائية.

وأضاف المصدر أنه تم التنسيق مع إدارة البحث و التحري، وتم اجراء التحريات ومعرفه بياناته من قبلنا، وتم الإنتقال الى مقر الشركة بمنطقة الشويخ الصناعية، وبحوالي الساعة 3 مساءً حضر مواطنين كويتيين وفور استلامهما الطرد البريدي تم ضبطهما وضبط الطرد البريدي.

والطرد عبارة عن 10 أكياس بداخلهم مادة الماريغوانا المخدرة وتزن 380 جراما و8 أكياس بداخلها مادة شمعية يشتبه أن تكون شمع الماريغوانا وتزن 53 جراماً مخبأة بعلب مكملات غذائية، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بأنهما شركاء بجلب المضبوطات، وذلك بقصد التعاطي، وعليه تم استلام المتهمين والمضبوطات، وأشار المصدر إلى أن قيمة المضبوطات خارج الكويت تقدر بنحو 1200 دينار، وداخل الكويت تقدر بمبلغ 8000 دينار.



