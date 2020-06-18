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القيادة الأمريكية بأفريقيا: طائرات حربية روسية تنشط فى ليبيا

الخميس، 18 يونيو 2020 08:11 م
القيادة الأمريكية بأفريقيا: طائرات حربية روسية تنشط فى ليبيا طائرات روسية
رويترز

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قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) اليوم الخميس إن طائرات روسية تسلمتها ليبيا في مايو تُستخدم على نطاق واسع في ذلك البلد الذي يمزقه الصراع.

وكانت (أفريكوم) قالت في مايو إن 14 طائرة ميج-29 على الأقل وعدة طائرات سوخوي-24 نُقلت إلى ليبيا عبر سوريا بعد طمس العلامات الروسية المطبوعة عليها.

وقالت القيادة في بيان اليوم الخميس إن لديها صورا لطائرات روسية تقلع من الجفرة في وسط ليبيا وأخرى لطائرة ميج-29 تحلق قرب مدينة سرت.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية بعد على طلب للتعقيب.

وتقع سرت والجفرة على الخط الفاصل بين مناطق في غرب ليبيا تخضع لجماعات موالية لحكومة الوفاق والمناطق الشرقية الخاضعة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر

 


طائرات روسية

ليبيا

تركيا

حفتر

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