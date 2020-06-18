الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن: عجز أكثر من مليار دولار في المساعدات

كتبت - هند المغربي

حذرت ليز جراندي منسقة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن من نقص التمويل لافتة إلى أن التمويل الإنساني آخذ في النفاد، ما يؤثر على ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية والخدمات الصحية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة للمساعدة في اليمن.

وقالت جراندى في تصريحات صحفية: "لا يزال هناك عجز في التمويل بأكثر من مليار دولار، بعد حدث التعهد رفيع المستوى لليمن في 2 يونيو، عندما تعهد المانحون بتقديم 1.35 مليار دولار، من أصل 2.41 مليار دولار اللازمة للأنشطة الإنسانية الأساسية خلال العام.

وفى ذات السياق أعربت جراندى عن تعازيها لضحايا الصراع في اليمن لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 800 ضحية مدنية بسبب القتال منذ يناير، مع العديد من الحوادث التي تنطوي على العديد من الضحايا المدنيين سجلت منذ نهاية مايو.