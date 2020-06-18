السعودية الثانية عالمياً فى مؤشر أسعار المستهلك

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حققت المملكة العربية السعودية أفضل ترتيب فى تقرير الكتاب السنوى للتنافسية العالمية للعام 2020 والصادر عن مركز التنافسية العالمى وذلك من بين 63 دولة هى الأكثر تنافسية فى العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم /الخميس/ أن المملكة أحرزت تقدماً استثنائياً غير مسبوق رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا حيث حقق مؤشر أسعار المستهلك قفزة من المرتبة 38 عالمياً للعام 2019 إلى المرتبة الثانية عالمياً فى 2020، وذلك بفضل انخفاض معدلات التضخم.

كما حقق مؤشر إجراءات بدء العمل التجارى تقدماً استثنائياً حيث ارتفع من المرتبة 60 عالمياً فى العام 2019 إلى المرتبة 15 عالمياً فى 2020.

وجاء هذا التقدم ليعكس حجم الجهود المبذولة فى إصلاح وتطوير بيئة الأعمال التجارية فى المملكة وتطوير التشريعات المنظمة للعمل التجارى ومشاركة القطاع الخاص.



الجدير بالذكر أن تقرير الكتاب السنوى للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شمولية فى تنافسية الدول حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسة هى الأداء الاقتصادى والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.



وكشف تقرير الكتاب السنوى للتنافسية العالمية تسجيل المملكة التقدم الوحيد فى الشرق الأوسط ودول الخليج العربى وتحقيق المرتبة 24 عالمياً فى جميع مؤشرات التنافسية للعام 2020 متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضى 2019 الذى حلت فيه بالمرتبة 26 على مستوى العالم.

كما صنف التقرير المملكة فى المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين متفوقة بذلك على عدة دول ذوات اقتصادات متقدمة فى العالم.